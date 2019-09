Il manager spagnolo spiega di non poter spendere come fanno le altre competitor.

02/09/2019 08:53 | aggiornato 02/09/2019 08:59

Non è la prima volta che Pep Guardiola parla della politica di calciomercato del Manchester City, paragonandola con quella dei principali competitor. Lo fa nonostante questa stagione abbia investito più dello scorso anno, quando acquistarono Riyad Mahrez dal Leicester City per 67,8 milioni.

Quest'estate sono stati rafforzati con Rodri, Cancelo, Pedro Porro, Angeliño, Steffen e Mesinho, per un totale di 168 milioni di euro. L'allenatore ha ammesso di non poter competere con altre squadre quando fa un'offerta per un giocatore:

Non potevamo comprare come il resto degli avversari o dare alle squadre ciò che chiedevano per i loro giocatori. Naturalmente ci siamo mossi di più rispetto alla scorsa stagione, quando però abbiamo acquistato un solo giocatore due stagioni fa, ma la scorsa stagione abbiamo acquistato solo un giocatore.

L'aumento del budget, però, a suo giudizio non è servito per competere con altre squadre in grado di offrire molto di più per i loro obiettivi di mercato:

Questa stagione abbiamo speso solo un po' di più, quindi non potevamo permetterci quello che volevano le squadre.

Calciomercato, Guardiola e il paragone con i competitor

Guardiola afferma che per avere una panchina di qualità devi pagare grandi stipendi e questo è ciò che non consente di acquistare molti giocatori ogni anno sul calciomercato:

Il club funziona incredibilmente bene in tutti i reparti e a volte non possiamo permetterci di spendere come fanno gli altri, tutto qui. Paghiamo molti soldi a molti giocatori, motivo per cui abbiamo una grande profondità della rosa e con una grande qualità, ma non possiamo farlo per altri.

L'allenatore spagnolo ha riconosciuto anche che il club ha messo un limite quando si tratta di spendere soldi per acquistare giocatori e continuare con lo stesso blocco una stagione in più possa aiutare la squadra a essere più unita: