Fifa Football Awards 2019: Cristiano Ronaldo, Messi e van Dijk i finalisti

Sono loro tre in corsa per il premio The Best. Per gli allenatori in lizza Guardiola, Klopp e Pochettino.

di Redazione Fox Sports - 02/09/2019 14:55 | aggiornato 02/09/2019 15:00

La cerimonia di consegna si terrà il prossimo 23 settembre al Teatro alla Scala di Milano, oggi sono stati ufficializzati i tre finalisti che si contenderanno il premio The Best riservato al miglior giocatore. Si tratta di Cristiano Ronaldo, Leo Messi e Virgil van Dijk, che si sfideranno fino all'ultimo per conquistare questo riconoscimento. Per quanto riguarda gli allenatori, invece, in lizza Guardiola, Klopp e Pochettino. Sarà aggiudicato anche il premio Puskas (quello per il miglior gol), che vede in corsa Leo Messi (Barcellona-Betis), Juan Ferdinando Quintero (River Plate-Racing) e Daniel Zsori (Debrecen-Ferencvaros). Tra i portieri vincerà uno tra Alisson (favoritissimo), Ederson e Ter Stegen. Stesse nomination poi anche in ambito femminile: Lucy Bronze (Inghilterra), Alex Morgan (Stati Uniti) e Megan Rapinoe (Stati Uniti) come miglior giocatrice, Christiane Endler, Hedvig Lindahl e Sari Van Veenendaal tra i portieri, Sarine Wiegman (Olanda), Jill Ellis (Stati Uniti) e Phil Neville (Inghilterra) tra i tecnici.