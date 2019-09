Serie A, un Mkhitaryan in più per Fonseca: come cambia la Roma

Il Torino di Urbano Cairo si è dimostrato subito pronto per esaudire la richiesta dell'ex Bologna, che ha trascorso le ultime ore all'interno della sede della società granata, attendendo che l'operazione si concludesse in modo positivo. Così è stato. Simone Verdi passa ufficialmente in prestito al Torino, ultimo movimento in entrata del calciomercato italiano.

Il colpo in extremis di questa sessione di calciomercato è rappresentato dal passaggio di Simone Verdi dal Napoli al Torino. Una trattativa lunga e complicata, che sembrava destinata a non decollare visti i tempi stretti. Alla fine i due club sono riusciti a raggiungere un'intesa, accordandosi sulla base di un prestito (con diritto di riscatto che porterebbe l'investimento a 25 milioni di euro).

Ultimo colpo in entrata del mercato estivo italiano: arriva al Toro in prestito dal Napoli.

