Mauro Icardi in partenza per Parigi. ✈️🇫🇷 #PSG #Inter @SkySport pic.twitter.com/L8bwjPqEXq

L’ultimo giorno di calciomercato sta per regalare un colpo importante. Come da immagini mostrate a SkySport, Mauro Icardi sta partendo in questo momento da Malpensa in direzione Parigi, accompagnato da Gabriele Giuffrida l’agente Fifa che ha curato l’operazione insieme alla moglie agente Wanda Nara.

