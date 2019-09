L'attaccante esterno in prestito con diritto di riscatto dal Leicester. Operazione da circa 10 milioni complessivi.

1 condivisione

di Redazione Fox Sports - 02/09/2019 17:16 | aggiornato 02/09/2019 17:26

Altro colpo di calciomercato della Fiorentina per completare il reparto offensivo, dal Leicester City arriva Rachid Ghezzal. Operazione da 300mila euro per il prestito, più 9 milioni e 700mila per il riscatto. Lo scambio di documenti tra i club è avvenuto pochi minuti fa, a breve è attesa l'ufficialità.

Dalla Premier League arriva dunque il fratello più giovane di una vecchia conoscenza della Serie A come Abdelkader Mohamed Ghezzal, che ha partecipato anche all'ultima edizione dell'Isola dei Famosi.

Rachid fino a questo momento ha giocato quasi sempre in Ligue 1 con Lione e Monaco, prima di trasferirsi nella sessione estiva di calciomercato del 2018 in Inghilterra, senza però trovare mai una grande continuità di rendimento. Adesso è il momento di provarci in Italia, nella Fiorentina, dove l'attaccante esterno dovrà guadagnarsi il posto in un reparto pieno zeppo di giocatori di alto livello.