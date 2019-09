Y2J ha sconfitto in uno spettacolare main event Hangman Adam Page. Tutti i risultati degli incontri.

di Redazione Fox Sports - 01/09/2019 07:01 | aggiornato 01/09/2019 12:06

Si è tenuto nella notte "All Out", il PPV prodotto dalla All Elite Wrestling (AEW) e andato in scena nella Sears Center Arena, nel sobborgo di Chicago di Hoffman Estates, Illinois. La notizia principale dell'evento è l'incoronazione del primo campione del mondo della federazione, Chris Jericho, che ha sconfitto Hangman Adam Page nel main event.

I due sfidanti si erano conquistati l'opportunità di lottare in questo incontro nel primo PPV della neonata federazione di wrestling, Double or Nothing: Adam Page aveva conquistato il suo posto vincendo la Battle Royal Casino che si era tenuta nel pre-show, mentre Chris Jericho ha sconfitto Kenny Omega in uno spettacolare main event.

Ecco qui di seguito tutti i risultati della notte del wrestling targato AEW a All Out:

21 Women’s Casino Battle Royal - Nyla Rose ha vinto eliminando per ultima Britt Baker

Private Party battono Angelico e Jack Evans. A seguire, i due sconfitti hanno attaccato i vincitori

SoCal Uncensored sconfiggono i Jurassic Express

PAC ha sconfitto Kenny Omega per sottomissione

Jimmy Havoc ha battuto Darby Allin e Joey Janela

Dark Orders battono i Best Friends e si conquistano il passaggio del turno nel torneo per decretare i primi AEW Tag Team Champions

Riho sconfigge Hikaru Shida e ottiene la title shot contro Nyla Rose per l’AEW World Women’s Championship

Lucha Bros sconfiggono gli Young Bucks e mantengono i titoli di coppia della AAA. Al termine dell'incontro i due tag team sono stati attaccati dai LAX

Chris Jericho batte Hangman Adam Page e diventa ufficialmente il primo AEW World Champion della storia