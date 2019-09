Il serbo molto nervoso per l'infortunio, minaccia velatamente il fan di andarlo a cercare.

di Redazione Fox Sports - 01/09/2019 10:22 | aggiornato 01/09/2019 10:27

"Ma non ti dovevi ritirare?", domanda un tifoso dalla tribuna prima che Djokovic effettui il servizio durante l'allenamento con lo sparring partner. Si trattava solo di un match preparatorio in vista di quello vinto poi negli ottavi di finale degli US Open contro contro Denis Kudla (6-3 6-4 6-2), ma non sono mancati momenti di tensione.

Sentite le parole del fan, il tennista serbo ha interrotto l'allenamento ed è andato a parlare faccia a faccia con lui. Il tutto è stato ripreso dagli smartphone degli altri presenti, compresa la minaccia velata dello stesso Djokovic: "Fidati, ti vengo a trovare".

Già nervoso di suo per un problema fisico, Novak è stato ulteriormente provocato, ma come ha spiegato successivamente in conferenza stampa, alla fine ha tratto vantaggio da quella situazione: