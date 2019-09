Lui avrebbe dovuto portare esperienza a livello internazionale all' Atalanta , che quest'anno dovrà affrontare la prima Champions League della sua storia. A quanto pare non sarà però lo slovacco a dare una mano sotto questo punto di vista. L'erede di Mancini dovrà quindi essere cercato altrove e con pochissimo tempo a disposizione.

Dalla parte del giocatore ci si aspettava una maggiore considerazione, dal lato del club invece non hanno convinto le condizioni fisiche dell'ex Liverpool, arrivato da svincolato dopo tre stagioni in Turchia con la maglia del Fenerbahce.

Sono trascorsi appena 20 giorni dalla sua presentazione con l' Atalanta , ma per il difensore slovacco Martin Skrtel è già arrivato il momento dei saluti. Le parti hanno optato per una risoluzione consensuale del contratto, dal momento che l'amore non è mai realmente sbocciato.

