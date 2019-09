Neymar resta al Psg, ma è già al lavoro per andare via tra un anno

Neymar resta al Psg, ma è già al lavoro per andare via tra un anno

Milan, trattativa in corso con l'Eintracht Francoforte per Rebic

Dopo l'errore col Genoa, si fa vedere in negativo anche contro la Lazio sbagliando – come tutta la linea difensiva – la marcatura su Luis Alberto. Nella sua prestazione, tanta sofferenza contro gli attaccanti biancocelesti e poche cose belle. Non proprio positive le sue prime due gare in Serie A con la maglia della Roma.

Già in dubbio alla vigilia per un problema fisico, soffre tantissimo le accelerazioni di Kluivert e Zaniolo dalla sua parte. Ammonito, Inzaghi lo toglie a cinque minuti dal termine del primo tempo.

Sempre attivo sulla trequarti, si conferma tra i centrocampisti offensivi più in forma di questa Serie A dopo il gol alla Sampdoria. L'argentino stavolta non segna, ma solo un grande intervento di Pau Lopez gli impedisce il 2-1 .

