Nel prossimo turno il Genoa affronterà in casa l'Atalanta, domenica 15 settembre dopo lo stop per le nazionali. La Fiorentina, invece, ospiterà la Juventus al Franchi. Adesso ecco il video dei gol e degli highlights di Genoa-Fiorentina:

Dopo il pari dell'Olimpico contro la Roma, il Genoa di Andreazzoli cerca la prima vittoria e la cerca tra le mura amiche di Marassi. Per ottenere i tre punti, però, il grifone deve superare la Fiorentina di Montella, reduce dalla sconfitta subita in casa contro il Napoli nella prima giornata di Serie A .

