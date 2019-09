Il tecnico del Liverpool incredulo di fronte alla decisione di trasformare in autorete il gol del suo giocatore.

di Redazione Fox Sports - 01/09/2019 12:20 | aggiornato 01/09/2019 12:25

Niente gol di Alexander-Arnold, ma autorete di Chris Wood. Questa la decisione ufficiale della Premier League in merito all'1-0 della partita disputata ieri tra il Liverpool e il Burnley, poi terminata 3-0 in favore dei Reds.

Una notizia che non rovinerà certo la festa per i campioni d'Europa in carica, ma che ha lasciato comunque di sasso Jurgen Klopp. La reazione del tecnico tedesco nell'immediato post-partita è tutta da ridere, le sue espressioni come al solito sono eloquenti e non nascondono minimamente il suo stato d'animo.

Così il manager del Liverpool chiede prima all'intervistatore se stia scherzando, poi - una volta preso atto che si trattasse di realtà - si domanda come sia possibile che sia stata presa una decisione del genere da parte della Premier League. Un video assolutamente da vedere.