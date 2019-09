Paratici trattiene Dybala: "Escluso vada via in questa sessione"

Neymar resta al Psg, ma è già al lavoro per andare via tra un anno

Milan, trattativa in corso con l'Eintracht Francoforte per Rebic

Lo rivela Gianluca Di Marzio di Sky Sport che spiega come l’operazione sia stata impostata in maniera rapidissima dopo che la trattativa per Correa è definitivamente sfumata. L’affare dovrebbe chiudersi in prestito orneroso con un diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro.

Il Milan piazza il suo ultimo colpo a poche ore dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato : il club rossonero ha infatti chiuso per l’arrivo di Ante Rebic dall’Eintracht di Francoforte in un’operazione che coinvolgerà anche André Silva.

