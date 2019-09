Il difensore del Napoli ha deciso la sfida con un autogol nel recupero, il capitano dei bianconeri è entrato per abbracciarlo.

di Redazione Fox Sports - 01/09/2019 09:06 | aggiornato 01/09/2019 09:11

Una giornata da dimenticare, quella di Kalidou Koulibaly. Per una volta non è stato decisivo in positivo, come ha sempre abituato nel corso della sua esperienza al Napoli. Stavolta lo è stato in negativo, con un goffo autogol che nel recupero ha regalato alla Juventus la vittoria per 4-3 all'Allianz Stadium.

Inevitabile che al termine della partita il senegalese non fosse il ritratto della felicità, il suo sguardo quasi perso nel vuoto è l'emblema e il ritratto della delusione del giocatore del Napoli.

Al triplice fischio, arrivato pochi secondi dopo, tutte queste emozioni sono continuate a crescere, un particolare che non è sfuggito a Giorgio Chiellini, che da infortunato è entrato in campo per festeggiare con i suoi compagni. Così, il capitano della Juve ha atteso l'arrivo di KK per rincuorarlo e abbracciarlo. E Koulibaly ha apprezzato il gesto.