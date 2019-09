Cominciano a filtrare le prime indiscrezioni sulla possibile data d'uscita della demo del titolo EA Sports. I leak più recenti parlano del 12 settembre.

0 condivisioni

di Massimiliano Rincione - 01/09/2019 19:38 | aggiornato 01/09/2019 20:44

Potremmo finalmente trovarci di fronte ad una data d'uscita definitiva per la demo di FIFA 20. Potremmo, sì, perché il condizionale è d'obbligo considerato come il tutto sia partito da un'immagine, dai crismi ufficiali va detto, condivisa su Reddit. Cosa è Reddit? Sostanzialmente un sito con molte delle convenzioni online dei social network moderni, attraverso il quale è possibile interagire mediante la condivisione di post testuali e immagini/video. La particolarità di Reddit, però, è che la sua diffusione tocca livelli talmente alti - in America soprattutto - che non è raro assistere ad inserimenti nei topic di personalità illustri, sviluppatori o produttori di film, musica e videogiochi che interagiscono magari su discussioni legate alle proprie creature.

Adesso ci chiederete: perché questa premessa? Semplice, perché sul suddetto sito è apparsa un'immagine, con font e impostazione grafica pressoché identica a quella EA per quanto concerne FIFA 20, in cui si annuncia l'uscita della demo il 12 settembre prossimo. Una data che appare perfettamente verosimile, nonché in linea con i rilasci degli anni passati: sì perché il periodo di uscita si è sempre aggirato in un arco temporale che andava tra l'8-9 settembre e il 13, o comunque non più tardi del 15.

Entrando nel tema più specifico, quello legato alle squadre presenti nella demo - sempre stando all'immagine, ovviamente -, basti sapere come ci sia, purtroppo per noi, soltanto una italiana. Sarà la Roma, infatti, a rappresentare la Serie A nella versione di prova del prossimo FIFA, e che offrirà la possibilità di testare con mano le novità del gioco utilizzando club come Liverpool, Manchester City, Real Madrid, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, PSG, Club America, Los Angeles FC e Vissel Kobe. Ciò significa che potremmo saggiare gli upgrade tattici, di gameplay e molto altro provando le varie modalità con giocatori del calibro di Sergio Aguero, Joao Felix, Jadon Sancho, Momo Salah e Neymar.

Il banner, rilasciato su Reddit, che annuncia l'uscita della demo di FIFA 20. Sarà ufficiale a giorni oppure si rivelerà una boutade?

FIFA 20: countdown agli sgoccioli per l'uscita del titolo

Manca sempre meno, intanto, all'uscita di FIFA 20: tra più o meno 26 giorni, infatti, il nuovo capitolo del titolo calcistico made in EA Sports sbarcherà su tutti gli scaffali videoludici nelle sue versioni per PS4, Xbox One, PC - Microsoft Windows - e Nintendo Switch il 27 settembre prossimo. Una edizione, questa, che vedrà tra le tante novità anche l'arrivo di Volta Football, che ci regalerà una full immersion nel calcio di strada riportandoci ai fasti dei FIFA Street mai dimenticati dalla stragrande maggioranza dei videogiocatori di tutto il mondo.