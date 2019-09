l portoghese stavolta evita il classico "Siuu" e imita il gesto della tecnologia.

di Redazione Fox Sports - 01/09/2019 12:41 | aggiornato 01/09/2019 12:46

Niente "Siuu", almeno per questa volta. Cristiano Ronaldo, una volta realizzato il gol del provvisorio 3-0 della Juventus sul Napoli nell'anticipo di sabato sera della Serie A, ha cambiato la sua esultanza. Il campione portoghese, memore di quanto accaduto la settimana scorsa, ha preferito evitare di vedersi annullare dal Var anche la celebrazione, oltre che il gol.

Così, quando è andato di corsa verso i tifosi bianconeri, anziché chiamare tutti come suo solito per l'esultanza classica, ha mostrato chiaramente a gesti di voler attendere il responso del Var, limitandosi a sorridere e prendendo gli abbracci dei compagni di squadra.

Per rivedere il "Siuuu" diventato marchio di fabbrica all'Allianz Stadium (e non solo) bisognerà attendere la prossima volta. Quella in cui Cristiano Ronaldo sarà certo di non ricevere successivamente delle amare e inaspettate sorprese dalla tecnologia.