Paratici trattiene Dybala: "Escluso vada via in questa sessione"

Neymar resta al Psg, ma è già al lavoro per andare via tra un anno

Milan, trattativa in corso con l'Eintracht Francoforte per Rebic

Roma, è fatta per Schick al Lipsia: in arrivo Kalinic come vice Dzeko

La Roma ha chiuso la trattativa che porterà Patrik Schick in Bundesliga : l'ex attaccante della Sampdoria volerà infatti in Germania per unirsi al Lipsia con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 28 milioni di euro.

Il ceco lascia la Capitale e vola in Germania mentre l'ex Milan domani farà le visite mediche e arriverà in prestito.

