Il brasiliano lo ha spiegato ai compagni all'interno dello spogliatoio, questo sarà l'ultimo anno a Parigi.

di Redazione Fox Sports - 01/09/2019 10:51 | aggiornato 01/09/2019 10:56

Neymar resta nel Psg. Questa è la notizia in copertina de L'Equipe di questa domenica, confermando così le notizie di calciomercato dei giorni scorsi, che avevano smentito l'imminente passaggio del brasiliano al Barcellona. Per O'Ney sarà quindi la terza stagione a Parigi, ma come spiegato dai media francesi la sua aspirazione è che, questa volta, sia l'ultima.

Bruno Salomon, giornalista di Radio France, ha affermato che Neymar ha già annunciato ai suoi compagni di spogliatoio che rimarrà una sola stagione in più e nell'estate 2020 tornerà a fare di tutto per andarsene.

Uno dei consiglieri del brasiliano ha assicurato che si tratta solo di un rinvio della sua partenza, che secondo il suo piano sarà consumato proprio la prossima sessione estiva. La sua idea è ancora quella di lasciare il Psg e tornare al Barça, dove ha giocato tra il 2013 e il 2017, fino a quando quando ha deciso di pagare la sua clausola di risoluzione del contratto di 222 milioni e volare a Parigi, una manovra di cui si è pentito molto presto, come ampiamente dimostrato.

Uno dei membri del suo staffa, inoltre, ha assicurato a Le Parisien questa settimana che "se il suo trasferimento non si chiuderà questa estate, verrà effettuato tra un anno" e che il giocatore darà tutto per in questa stagione nel Psg, pur consapevole che tra un anno andrà via. "Nel frattempo, Neymar farà del suo meglio per il Psg".