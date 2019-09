Il giocatore non è nemmeno in panchina nella gara di Bundesliga col Fortuna Dusseldorf.

di Redazione Fox Sports - 01/09/2019 17:17 | aggiornato 01/09/2019 17:22

Il Milan sta provando il colpo last minute in questa sessione di calciomercato, questo almeno secondo quanto riportato da SkySport. Dopo aver sondato il brasiliano Taison dello Shakjtar Donetsk (clausola rescissoria di 30 milioni), il club rossonero adesso sarebbe molto vicino ad Ante Rebic, seconda punta croata classe 1993 di proprietà dell'Eintracht Francoforte, con un passato in Serie A nelle fila di Fiorentina ed Hellas Verona.

I tedeschi lo avrebbero lasciato fuori (non è nemmeno in panchina nella partita contro il Fortuna Düsseldorf, valevole per la 3^ giornata della Bundesliga) su sua richiesta e, come confermato da Sky Sport tedesco, il motivo sarebbe proprio l'interesse mostrato dal Milan nelle ultime ore. La trattativa di calciomercato sarebbe attualmente in corso e da entrambe le parti filtrano sensazioni positive sulla buona riuscita dell'operazione.