A partire dal 20 settembre ci sarà il nuovo canale satellitare DAZN1 al numero 209.

di Redazione Fox Sports - 01/09/2019 10:39 | aggiornato 01/09/2019 10:43

Ora è ufficiale, Sky avrà un canale DAZN nel suo pacchetto per gli abbonati via satellite. A partire dal 20 settembre ci sarà il nuovo canale satellitare DAZN1 al canale numero 209 di Sky e sarà disponibile fino a giugno 2021. Di conseguenza sarà possibile vedere anche le tre partite a giornata di Serie A di DAZN, insieme a due partite di Serie B, più una selezione di altri eventi DAZN.

Il canale DAZN1 sarà disponibile per i clienti con Sky Q, My Sky HD e Sky HD che sottoscriveranno online l’offerta Sky-DAZN e attiveranno l’account DAZN. In più, per gli abbonati Sky Calcio e Sky Sport da più di tre anni, non ci saranno costi aggiuntivi rispetto all'abbonamento: lo sconto è offerto da Sky.

Per gli altri abbonati via satellite l'offerta Sky-DAZN, invece, l'abbonamento costerà 7,99€ al mese anziché 9,99€ al mese. Per i clienti via satellite con Sky Calcio i primi tre mesi saranno a carico di Sky. Per quanto riguarda la programmazione completa di DAZN, questa continuerà a essere disponibile con l'app DAZN nella sezione app di Sky Q o in modalità streaming sui dispositivi supportati. La nuova offerta Sky-DAZN per la Serie A (e non solo) sarà attivabile solo online, su sky.it/faidate o su App Fai Da Te, a partire da mercoledì 4 settembre.