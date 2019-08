Il protagonista della giornata di US Open è stato certamente Daniil Medvedev e purtroppo non solo per quanto mostrato sul campo. Il russo vola agli ottavi dopo un lunghissimo match contro Lopez ma durante la partita è successo di tutto.

Il 23enne si è infatti messo in cattiva luce trattando male un raccattapalle che gli offriva un asciugamano, strappato dalle mani e poi gettato a terra. Dopo i fischi del pubblico (e aver rotto la racchetta dopo l'annuncio della violazione) è arrivato anche un dito medio non visto dall'arbitro ma solo dalle telecamere.

This is why boos were raining down on his head in the first place: @Eurosport_RU #USOpen pic.twitter.com/RdWLeI3GhO

Riempito di cori di disappunto, Medvedev ha poi vinto il match e aizzato la folla a continuare a criticarlo prima di un'intervista post partita in cui ha rincarato la dose nei confronti di chi lo attaccava.

Medvedev wins, then asks for all the boos. Receives a finger from a member from the crowd for his troubles.



To crowd: "I want all of you to know, when you sleep tonight, I won because of you. The energy you gave. The more you do this, the more I win."@Eurosport_RU #USOpen pic.twitter.com/4umohtIfrK