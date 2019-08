Il dirigente del PSG: "Stiamo parlando ma non c'è ancora nessun accordo, per ora nessun'offerta soddisfacente".

di Redazione Fox Sports - 31/08/2019 08:06 | aggiornato 31/08/2019 08:11

Sembrava tutto fatto per il passaggio di Neymar dal Paris Saint-Germain al Barcellona ma la trattativa più chiacchierata di questa sessione di calciomercato sembra essere ancora lontana dalla sua chiusura.

Leonardo ha parlato ai microfoni di Marca e ha smentito di aver trovato un accordo con la società campione di Spagna per il ritorno in Catalogna del numero 10. E dalle sue parole si capisce che l'affare potrebbe anche non concretizzarsi in tempo prima della fine della finestra di calciomercato.