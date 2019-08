Il difensore è uscito in barella durante il primo tempo della sfida di Premier League con il Brighton.

di Redazione Fox Sports - 31/08/2019 17:06 | aggiornato 31/08/2019 17:10

Brutta tegola per il Manchester City di Guardiola, che già nel primo tempo della partita di Premier League contro il Brighton ha dovuto sostituire il suo giocatore, Aymeric Laporte, per un grave infortunio al ginocchio. Il difensore francese è uscito in barella dopo uno scontro di gioco con un avversario e al suo posto Pep ha inserito Fernandinho, dal momento che non aveva altri difensori di ruolo da utilizzare per questo match.

Un problema che almeno apparentmente sembra abbastanza grave e che potrebbe privare i Citizens del centrale per un lungo periodo.

Nei prossimi giorni saranno effettuati gli accertamenti medici del caso per stabilire l'entità dell'infortunio e capire per quanto tempo Guardiola dovrà fare a meno di Laporte. Di sicuro un contrattempo che il tecnico dei campioni in carica della Premier League si sarebbe risparmiato volentieri.