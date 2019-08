A giudicare da questa singola immagine, di sicuro non si può parlare di stile di vita deplorevole. Ma per quanto riguarda gusti e abbinamenti culinari di Ousmane Dembélé , qualche perplessità resta eccome...

Così il calciatore del Barça ha usato una story di Instagram per ironizzare su questa faccenda. "Stile di vita deplorevole", la scritta ironica utilizzata, mostrando un piatto in cui puoi vedere una porzione di salmone grigliato con un contorno di pasta, un succo d'arancia e, sullo sfondo, un litro e mezzo di bottiglia di acqua minerale.

Ousmane Dembélé è al centro dell'operazione di calciomercato che, nelle idee del Barcellona, vorrebbe riportare al Camp Nou Neymar. L'ala francese, accostato al Psg, è stato accusato anche da uno dei suoi ex chef personali di non prendersi cura della sua dieta, così come invece dovrebbe fare un professionista del suo livello.

