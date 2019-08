L'ex sandista si laurea campionessa pesi paglia, diventando la prima fighter cinese capace di conquistare una cintura così prestigiosa. Bene anche Li Jingliang.

di Massimiliano Rincione - 31/08/2019 16:07 | aggiornato 31/08/2019 21:11

La Cina mette un altro importantissimo puntino sulla mappa degli sport mondiali. Poche ore fa, infatti, la platea delle MMA ha potuto assistere alla proclamazione della prima campionessa cinese della storia UFC: Weili Zhang, con una facilità a tratti disarmante, è riuscita a stendere una Jessica Andrade di fatto inerme di fronte allo strapotere avversario. L'ex sandista è entrata nell'ottagono di Shenzhen con una furia inaudita, che le ha permesso di fare praticamente quello che voleva contro una Andrade che, va detto, ha ancora una volta dimostrato tutti i suoi limiti difensivi decidendo di parare tutti i colpi della futura campionessa con la faccia.

Fastest Finishes in Modern Title Fights 🔥



0:13 - Conor McGregor at UFC 194

0:14 - Ronda Rousey at UFC 184

0:16 - Ronda Rousey at UFC 175

0:32 - Henry Cejudo at UFC Brooklyn

0:42 - Zhang Weili at #UFCShenzhen pic.twitter.com/WdALmzOJkN — UFC Europe (@UFCEurope) August 31, 2019

La potenza devastante della brasiliana e il suo volume di colpi discretamente alto non sono dunque bastati, dimostrando - qualora ce ne fosse bisogno - come non fosse, suo malgrado, una campionessa all'altezza pur essendo in grado di capitalizzare al meglio il proprio killer instinct slammando Rose Namajunas. Co-main event che ha visto, invece, uno degli upset di giornata con la gran vittoria per TKO di Li Jingliang su Elizeu Zaleski dos Santos. Parte subito col botto il padrone di casa, che manda knockdown l'avversario già nel corso della prima ripresa. Secondo e terzo round di sofferenza per Capoeira - n.14 dei ranking pesi welter -, che raggiungono il suo apice quando l'atleta locale stende l'avversario a 9 secondi dalle fine del match. Grande, grandissima prestazione per Jingliang, che riesce con tutta probabilità ad agguantare un posto agli ingressi della top 15, a coronamento di una grande giornata per le MMA made in Cina.

Remember the name! 🇨🇳



Weili Zhang has just made history at #UFCShenzhen! pic.twitter.com/BtorTJUag1 — UFC Europe (@UFCEurope) August 31, 2019

Poche emozioni nel resto della main card, con Kai Kara-France che si è sbarazzato di Mark De La Rosa per decisione unanime confermando la sua ottima striscia in seno alla divisione pesi mosca maschili UFC. Vince anche Kenan Song, che batte anche lui ai punti Derrick Krantz concedendo però un round al suo avversario. Mikuzi Inoue, invece, vince nel catchweight a 129 libbre contro Wu Yana, che aveva mancato il peso alla cerimonia facendo clamorosamente registrare 129 libbre, ben 3 libbre sopra il limite massimo per i match non titolati al limite della divisione pesi mosca femminili.

MMA: Li Jingliang, nella foto, batte Elizeu Zaleski dos Santos a UFC Shenzhen.

MMA: il prossimo appuntamento con UFC

Prima di lasciarvi con le informazioni sul prossimo evento UFC, ricordiamo ancora una volta i risultati di UFC Shenzhen.

Cathweight femminile (129 libbre): Mizuki Inoue batte Wu Yanan per split decision

Pesi welter: Kenan Song batte Derrick Krantz per decisione unanime

Pesi mosca: Kai Kara-France batte Mark De La Rosa per decisione unanime

Pesi welter: Li Jingliang batte Elizeu Zaleski dos Santos per TKO a 4:51 del terzo round

Pesi mosca femminili: Weili Zhang batte Jessica Andrade (c) per TKO a 42 secondi del primo round

Prossima settimana, invece, potremmo finalmente goderci il match di unificazione del titolo pesi leggeri UFC. Il campione indiscusso Khabib Nurmagomedov e il detentore della cintura ad interim Dustin Poirier si contenderanno la vittoria nel main event di Abu Dhabi. Anche il co-main event di serata sarà un incontro capace di regalare - almeno sulla carta - grandi emozioni, con Edson Barboza e Paul Felder che si scontreranno nuovamente dopo la sfida del 25 luglio 2015, vinta dal brasiliano.