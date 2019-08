L'undici iniziale del Milan presenterà una sorpresa: il giovane portoghese titolare al posto del polacco.

di Redazione Fox Sports - 31/08/2019 16:45 | aggiornato 31/08/2019 16:49

Giampaolo spiazza tutti e lancia André Silva. Praticamente da tutta l'estate sul calciomercato, virtualmente ceduto al Monaco per un problema apparentemente da ricondurre alle "visite mediche". In realtà però il portoghese sta bene, se n'è accorto anche il tecnico del Milan che pare abbia deciso di mandarlo in campo titolare al posto di Piatek.

Questa l'indiscrezione lanciata da SkySport, che mette il giovane attaccante come vertice alto del 4-3-2-1 del Milan.

n attesa dell'undici definitivo che scenderà in campo contro il Brescia, la probabile formazione dei rossoneri allenati da Marco Giampaolo diventa dunque la seguente: Donnarumma in porta, Calabria, Musacchoi, Romagnoli e Rodriguez in difesa, Kessie, Bennacer e Calhanoglu a centrocampo, Suso e Castillejo dietro appunto André Silva, con Piatek in panchina e pronto a subentrare a gara in corso.