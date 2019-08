Real Madrid, Keylor Navas al PSG per 13.5 mln più Areola in prestito

Il talento 20enne arrivato dal Manchester City avrebbe un costo molto più basso rispetto a Correa e potrebbe partire per trovare più spazio, col Milan molto interessato in quanto il profilo di Brahim Diaz corrisponde perfettamente a quello ricercato dalla dirigenza sul calciomercato . Una volta abbandonata la pista Correa, i rossoneri proveranno l'assalto al giocatore delle Merengues pronto a lasciare il Bernabeu dopo neanche un anno.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Maldini e Boban hanno capito che la possibilità per chiudere la trattativa per il giocatore dell'Atletico Madrid (sempre valutato 50 milioni di euro) e ora l'attenzione e sul talento dei Blancos valutato circa 20 milioni di euro.

I rossoneri non vogliono più aspettare per il giocatore dell'Atletico quindi hanno messo gli occhi sul talento dei Blancos valutato 20 milioni.

