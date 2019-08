La squadra di Valverde è stata beffata dalla doppietta di Roberto Torres, che ha aperto e chiuso i conti. Nel mezzo la rete storica di Ansu Fati e il gol di Arthur.

Mancava solo il segno x. Una sconfitta, una vittoria e poi un pareggio: partenza pessima in Liga per il Barcellona. Appena quattro punti raccolti nelle prime tre giornate di campionato. E le assenze di Luis Suarez e Leo Messi non possono fungere da giustificazione. Sul campo dell'Osasuna i blaugrana rimontano e vengono rimontati.

A passare in vantaggio infatti è proprio la squadra di casa, con Roberto Torres che apre il conto dopo appena sette minuti. Il primo tempo va alla squadra di Pamplona, poi Valverde azzecca i cambi e la partita sembra svoltare per il Barça: a inizio ripresa entro Ansu Fati, che impiega appena 6 minuti per entrare nella storia del club.

L'esterno offensivo, a 16 anni e 304 giorni, diventa il più giovane marcatore del Barcellona nella Liga, il terzo assoluto in 90 anni di massima divisione calcistica (dietro Olinga e Muniain). Anche l'ingresso di Arthur porta i frutti sperati: è l'ex Gremio a firmare il gol del sorpasso. Ma nel finale è ancora Torres, su calcio di rigore, a fissare il risultato sul 2-2. La sfida si era aperta con un minuto di raccoglimento in onore della piccola Xana, la figlia di Luis Enrique morta a 9 anni per un osteosarcoma.

Getty Images Valverde ha ottenuto appena quattro punti nelle prime tre giornate di campionato

Liga: vince il Levante, Alaves imbattuto

È un primo tempo molto intenso quello tra due squadre alla ricerca della continuità di rendimento. Entrambe reduci da un pareggio nella seconda giornata. A partire meglio è il Getafe, che la sblocca grazie a Molina. Ma la risposta dell'Alaves è immediata e affidata al centravanti Joselu. Si va negli spogliatoi sul risultato di 1-1. Nella ripresa il ritmo cala, complice anche il caldo e una preparazione che si fa sentire sulle gambe dei giocatori. Ci si divide la posta e si pensa già alla sfida che arriverà dopo la sosta.

Seconda vittoria consecutiva per il Levante. Dopo la sconfitta all'esordio in campionato contro l'Alaves, i Granotes si sono sbarazzati prima del Villarreal e poi del Valladolid. Più complicato del previsto avere la meglio dei biancomalva: la squadra di Paco Lopez la risolve solo nei minuti finali grazie ai gol di Leon e Morales, tutto in 10 minuti. Sei punti in classifica e terzo posto provvisorio.

Finalmente muove la classifica il Betis. Le sconfitte contro Valladolid e Barcellona avevano fatto tanto rumore a Siviglia, arrivando a mettere in discussione la costruzione della rosa e dei nuovi acquisti. E comunque anche con il Leganes i padroni di casa hanno dovuto faticare, rimontando il gol a inizio ripresa di Braithwaite. C'hanno pensato Loren e il neo acquisto Fekir (seconda rete consecutiva) a regalare la prima gioia al popolo biancoverde.

