Al croato era stato proposto un ricco triennale dall'Al-Gharafa: resterà a Torino fino a gennaio per aspettare i club cinesi.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 31/08/2019 09:44 | aggiornato 31/08/2019 09:49

Anche a pochi giorni dalla chiusura della finestra di calciomercato, continuano i problemi in casa Juventus sul fronte delle cessioni. E uno dei giocatori ormai fuori dal progetto tecnico di Sarri è Mario Mandzukic.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, in queste ore sarebbe arrivato un altro no da parte dell'attaccante che ha rifiutato una ricca offerta da parte del club qatariota dell'Al-Gharafa.

La società aveva proposto un ricco triennale a Mandzukic che però ha rifiutato: la sua intenzione è quella di rimanere a Torino almeno fino a gennaio, periodo in cui riaprirà il calciomercato per i club cinesi. Decisione che ha indispettito non poco la dirigenza della Juventus e in particolare Paratici che sperava di lasciarlo partire già in estate.