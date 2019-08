L'ex allenatore dell'Inter, ora all'Esteghlal, è stato bloccato in aeroporto perché il suo visto turistico sarebbe scaduto.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 31/08/2019 12:34 | aggiornato 31/08/2019 12:41

Prosegue fra mille difficoltà l'avventura di Andrea Stramaccioni in Iran, da circa 3 mesi allenatore dell'Esteghlal. Dopo il duro sfogo di qualche giorno fa verso la dirigenza (che gli aveva tolto l'interprete per parlare coi giocatori) è arrivata una nuova disavventura.

Pare infatti che l'ex tecnico di Inter e Sparta Praga sia stato fermato all'aeroporto di Teheran dalla polizia locale mentre era intento a prendere il volo che lo avrebbe riportato in Italia per qualche giorno, approfittando della sosta del campionato per le partite delle Nazionali.

Le autorità iraniane lo hanno bloccato (insieme al suo staff) perché il suo visto turistico sarebbe scaduto. Tutto fra lo sconcerto di Stramaccioni che è ovviamente lì per lavoro da circa 3 mesi. L'ambasciata italiana è stata subito contattata per risolvere il problema ma per l'ennesima volta l'esperienza di Strama in Iran si dimostra in salita.