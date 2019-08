Giuseppe Di Carlo spiega la causa dell'argentino: "Vuole far parte del progetto tecnico, se sarà ceduto tutto rientrerebbe".

di Redazione Fox Sports - 31/08/2019 13:50 | aggiornato 31/08/2019 13:55

Il caso Icardi-Inter continua a ingrossarsi e dopo la diffusione degli atti legati alla causa mossa dai legali dell'argentino nei confronti del club nerazzurro, sono arrivate le parole del suo avvocato Giuseppe Di Carlo a SportMediaset.

La richiesta di risarcimento non è una decisione di Icardi, è una conseguenza dell'atto richiesto: questa non è una questione di soldi, lui vuole partecipare al progetto tecnico dell'Inter.

L'avvocato ha quindi spiegato che la causa sarebbe stata mossa solo per la scelta di escludere Icardi dal progetto di Conte. E ha aggiunto che in caso di addio, il procedimento non sarà portato avanti.