Juventus, Dybala ha deciso: via soltanto per andare al PSG

Paratici trattiene Dybala: "Escluso vada via in questa sessione"

Juventus, Dybala ha deciso: via soltanto per andare al PSG

Paratici trattiene Dybala: "Escluso vada via in questa sessione"

Un altro gol al Napoli, un altro tassello verso la sua permanenza alla Juventus . Gonzalo Higuain ha dato tutto se stesso per non andare altrove, ha scelto di restare alla Vecchia Signora e di lottare per conquistarsi la fiducia di tutti. Fino a questo momento i risultati gli stanno dando ragione. Al termine della rocambolesca vittoria dei bianconeri, il Pipita si è fermato a parlare ai microfoni di SkySport:

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK