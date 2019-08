Un video che, viste le ultime indiscrezioni in arrivo da Parigi e Barcellona su questo potenziale operazione di calciomercato , difficilmente potrà essere utilizzato. Intanto Rakitic è a Pamplona con il Barça per giocare (alle 17) contro l'Osasuna, nella terza giornata di Liga.

Ed era così tanto convinto della buona riuscita dell'operazione che - come riportato da AS - era già stato preparato un video di presentazione del centrocampista croato Ivan Rakitic , in attesa dell'ufficialità.

Le difficoltà incontrate nei negoziati di calciomercato che dovrebbero portare a Neymar a Barcellona influenzano direttamente anche il futuro degli altri giocatori. Il Psg aveva in programma di ottenere un'importante somma di denaro per consentire il ritorno del crack brasiliano al Camp Nou, ma allo stesso tempo pure l'arrivo di alcuni calciatori del Barcellona al Parco dei Principi.

