A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato, importanti dichiarazioni del ds della Juventus Fabio Paratici, che ai microfoni di SkySport ha fatto il punto prima del big match di questa seconda giornata di campionato, quello all'Allianz Stadium contro il Napoli. Il dirigente juventino si è soffermato in particolare sulla situazione legata a Dybala, togliendolo di fatto dal mercato.

Per tutte le squadre è allo stesso modo, il mercato non è solo programmazione, ma anche opportunità che si presentano, in entrata e in uscita: poi ci sono gli imprevisti, come quella di Chiellini. Quando ci sono le partite durante il mercato c’è più agitazione, ma noi siamo tranquilli: le opportunità ci sono sempre, se non ci saranno, resteremo così. Dybala? Escludo vada via in questa sessione di calciomercato.