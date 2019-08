Juventus, Dybala ha deciso: via soltanto per andare al PSG

Dopo il no a Tottenham e Manchester United infatti, Dybala ha chiarito che c'è solo la destinazione parigina di suo gusto. L'affare però è ancora bloccato visto lo stallo nella trattativa fra i campioni di Francia e il Barcellona per Neymar. Con l'ambiente juventino concentrato sul big match col Napoli, di calciomercato si tornerà a parlare solo domenica e lunedì , che saranno gli ultimi giorni per una possibile cessione del numero 10.

L'argentino non è ancora sicuro di rimanere a Torino, ma se ne andrà solamente per approdare a Parigi.

