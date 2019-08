Real Madrid, Keylor Navas al PSG per 13.5 mln più Areola in prestito

Real Madrid, Keylor Navas al PSG per 13.5 mln più Areola in prestito

Ausilio ha infatti già bloccato Rebic (valutato anche lui 35 milioni), da tempo obiettivo nerazzurro, dopo aver incontrato il suo agente Ramadani. Ora c'è solo da aspettare l'affondo su Politano della Fiorentina che avrebbe dei vantaggi anche dall'arrivo del croato a Milano, visto che quando lo cedette si assicurò una ricca percentuale sulla sua futura rivendita. Il club di Commisso quindi spingerà in queste ultime ore di calciomercato per un'operazione che potrebbe accontentare tutte le parti in causa.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, la Fiorentina starebbe spingendo per prendere l'esterno offensivo ex Sassuolo arrivando a mettere sul piatto già 30 milioni di euro. La volontà dell'Inter è quella di tenere Politano ma se si arrivasse ai 35 milioni, la sua cessione potrebbe arrivare col sostituto già pronto.

Beppe Marotta ha dichiarato che il calciomercato dell'Inter in entrata è ormai chiuso ma le parole del dirigente nerazzurro potrebbero essere solo di facciata per la situazione legata a Matteo Politano e Ante Rebic .

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK