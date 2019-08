Real Madrid, Keylor Navas al PSG per 13.5 mln più Areola in prestito

Juventus, Dybala ha deciso: via soltanto per andare al PSG

Real Madrid, Keylor Navas al PSG per 13.5 mln più Areola in prestito

Juventus, Dybala ha deciso: via soltanto per andare al PSG

Secondo il Mundo Deportivo sarebbe infatti arrivata la comunicazione dei blaugrana al club francese del passo indietro per via delle richieste troppo elevate. A bloccare tutto è arrivato anche il no da parte di Ousmane Dembélé alla proposta di un passaggio a Parigi come contropartita.

Ennesimo ribaltone nel caso Neymar , che come previsto si è trascinato fino alle ultime ore utili nella sessione di calciomercato estiva: la trattativa fra Paris Saint-Germain e Barcellona per il brasiliano pare infatti definitivamente sfumata.

I blaugrana non hanno soddisfatto le richieste dei campioni di Francia, col no di Dembélé pietra tombale sull'affare.

