Victor Valdes: "Neymar al Barcellona? Non fatemi parlare..."

Se parlo dell'affare - ha dichiarato a Football Espana - e dico quello che penso mi licenziano! Non sono io la persona a cui fare certe domande. Ho giocato insieme a Neymar solo un anno, ha fatto bene e si è messo in mostra, conquistando la Champions League da protagonista. Ma non chiedetemi cosa ne pensi del suo ritorno, mi mettete in una posizione scomoda

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK