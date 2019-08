Al Grimaldi Forum di Montecarlo andrà in scena il sorteggio. Lazio e Roma si collocano in prima fascia. Ecco le possibili avversarie e dove seguire l'evento.

di MarcoValerio Bava - 30/08/2019 00:00 | aggiornato 30/08/2019 00:10

Quarantotto squadre al via, due italiane a rappresentare la Serie A. Nascerà oggi alle 13, al Grimaldi Forum di Montecarlo, la fase a gironi dell'Europa League. Lazio e Roma ai nastri di partenza, mentre non ci sarà il Torino che dopo aver eliminato Debrecen e Shakhtyor, ha dovuto arrendersi al Wolverhampton. Biancocelesti e giallorossi saranno in prima fascia. Mentre per la Roma era esito scontato, la Lazio ha dovuto attendere i playoff di Champions: il passaggio del turno di Ajax, Bruges e Olympiakos ha però spianato la strada agli uomini di Simone Inzaghi che potranno così sperare in un sorteggio benevolo.

Nella prima fascia, quindi impossibile da pescare per le due romane, ci sono anche Siviglia, Manchester United, Arsenal, Porto, Besiktas, CSKA Mosca, Sporting Lisbona, Wolfsburg, Dinamo Kiev e Basilea. In seconda fascia le insidie maggiori si chiamano Borussia Mönchengladbach, PSV ed Eintracht che lo scorso anno ha già incrociato la Lazio ai gironi (battendola in entrambe le partite) ed è arrivato a un passo dalla finale venendo eliminato solo ai rigori dal Chelsea in semifinale. In terza fascia da evitare Wolverhampton ed Espanyol. Ma anche Getafe e Saint-Etienne.

Più morbida ovviamente la quarta fascia, anche se anche qui non mancano le mine vaganti. Su tutte Wolfsburg, Rangers e Trabzonspor. Non si potranno incrociare squadre delle stesse federazioni, inoltre come stabilito dall'UEFA non potranno essere inserite nello stesso girone squadre russe ed ucraine. Prima del sorteggio vero e proprio, verrà premiato il miglior giocatore della passata edizione dell'Europa League: i candidati sono Eden Hazard, Olivier Giroud e Luka Jovic. La fase a gironi inizierà giovedì 19 settembre e terminerà il 12 dicembre. Quattro giorni dopo andrà in scena il sorteggio dei sedicesimi di finale. La finale si giocherà il 27 maggio 2020 a Danzica.

Europa League, la Lazio è in prima fascia

Europa League: ecco le quattro fasce

Prima fascia: Arsenal, Porto, Roma , Manchester United, Siviglia, Besiktas, Basilea, Dinamo Kiev, CSKA Mosca, Wolfsburg, Lazio , Sporting Lisbona.

Arsenal, Porto, , Manchester United, Siviglia, Besiktas, Basilea, Dinamo Kiev, CSKA Mosca, Wolfsburg, , Sporting Lisbona. Seconda fascia : PSV, Eintracht Francoforte, Braga, Gent, Borussia Mönchengladbach, Krasnodar, Celtic, Lugodorets, Copenaghen, APOEL, Young Boys, Astana.

: PSV, Eintracht Francoforte, Braga, Gent, Borussia Mönchengladbach, Krasnodar, Celtic, Lugodorets, Copenaghen, APOEL, Young Boys, Astana. Terza fascia: Saint-Etienne, Wolverhampton, Partizan, Standard Liegi, Getafe, Espanyol, Malmo, Feyenoord, Rosenborg, Istanbul Başakşehir, Rennes, Qarabag.

Saint-Etienne, Wolverhampton, Partizan, Standard Liegi, Getafe, Espanyol, Malmo, Feyenoord, Rosenborg, Istanbul Başakşehir, Rennes, Qarabag. Quarta fascia: Rangers, Trabzonspor, Cluj, LASK Linz, Slovan Bratislava, Oleksandriya, Wolfsberger, Lugano, AZ, Ferencvaros, Dudelange, Vitoria Guimaraes.

Le date della fase a gironi

19 settembre: 1a giornata

3 ottobre: 2a giornata

24 ottobre: 3a giornata

7 novembre: 4a giornata

28 novembre: 5a giornata

12 dicembre: 6a giornata

Europa League, la Roma è in prima fascia

Dove vedere il sorteggio di Europa League in tv e streaming

Il sorteggio sarà visibile in diretta su SkySport24, Sky Sport Football, ma anche sul canale Eurosport 1. In streaming l'evento sarà invece disponibile sulla piattaforma Sky Go, ma anche sul sito di Eurosport e sul sito ufficiale dell'UEFA.