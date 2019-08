Al Grimaldi Forum di Montecarlo in scena il sorteggio dei gironi di Europa League. Lazio e Roma sono in prima fascia. Segui la diretta scritta su FoxSports.it.

di Redazione Fox Sports - 30/08/2019 11:32 | aggiornato 30/08/2019 11:37

Nel suggestivo scenario del Principato di Monaco va in scena il sorteggio della fase a gironi dell'Europa League 2019/2020, all'indomani di quello della Champions League. Le italiane in gioco sono Lazio e Roma, collocate in prima fascia.

L'Europa League 2019/2020 è nata

Europa League 2019/2020: criteri e fasce del sorteggio

Le 48 squadre coinvolte nel sorteggio sono suddivise 4 fasce da 12. Ricordiamo che nella prima fase non si possono affrontare squadre della stessa federazione e che il Comitato Esecutivo UEFA ha stabilito che non debbano essere sorteggiate nello stesso gruppo club russi e ucraini.

Le quattro fasce

Prima fascia: Arsenal, Porto, Roma , Manchester United, Siviglia, Besiktas, Basilea, Dinamo Kiev, CSKA Mosca, Wolfsburg, Lazio , Sporting Lisbona.

, Manchester United, Siviglia, Besiktas, Basilea, Dinamo Kiev, CSKA Mosca, Wolfsburg, , Sporting Lisbona. Seconda fascia: PSV, Eintracht Francoforte, Braga, Gent, Borussia Mönchengladbach, Krasnodar, Celtic, Lugodorets, Copenaghen, APOEL, Young Boys, Astana.

Terza fascia: Saint-Etienne, Wolverhampton, Partizan, Standard Liegi, Getafe, Espanyol, Malmo, Feyenoord, Rosenborg, Istanbul Başakşehir, Rennes, Qarabag.

Quarta fascia: Rangers, Trabzonspor, Cluj, LASK Linz, Slovan Bratislava, Oleksandriya, Wolfsberger, Lugano, AZ, Ferencvaros, Dudelange, Vitoria Guimaraes.

Calendario Europa League 2019/2020

Di seguito tutte le date riguardanti la prossima edizione dell'Europa League.

Fase a gruppi

19 settembre: fase a gironi, prima giornata

3 ottobre: fase a gironi, seconda giornata

24 ottobre: fase a gironi, terza giornata

7 novembre: fase a gironi, quarta giornata

28 novembre: fase a gironi, quinta giornata

12 dicembre: fase a gironi, sesta giornata

16 dicembre 2019: sorteggio sedicesimi di finale a Nyon

Sedicesimi di finale

20 febbraio: sedicesimi di finale, andata

27 febbraio: sedicesimi di finale, ritorno

28 febbraio: sorteggio ottavi di finale a Nyon

Ottavi di finale

12 marzo: ottavi di finale, andata

19 marzo: ottavi di finale, ritorno



20 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinale a Nyon

Quarti di finale

9 aprile: quarti di finale, andata

16 aprile: quarti di finale, ritorno

Semifinali

30 aprile: semifinali, andata

7 maggio: semifinali, ritorno

Finale

Mercoledì 27 maggio allo Stadion Energa Gdańsk di Danzica, in Polonia

Dove vedere il sorteggio di Europa League in TV e streaming

Il sorteggio sarà visibile in diretta su SkySport24, Sky Sport Football, ma anche sul canale Eurosport 1. In streaming l'evento sarà invece disponibile sulla piattaforma Sky Go, ma anche sul sito di Eurosport e sul sito ufficiale dell'UEFA.