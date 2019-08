Penso che giocherò molti più tornei dal vivo, nei casinò e familiarizzare con le carte. Non ho fatto ancora programmi per il futuro, devo realizzare quello che è successo.

Non li ho affrontati in questo torneo, ma so che hanno uno stile aggressivo e difficile da leggere. In Italia ci sono tanti buoni giocatori.

C'è un pokerista professionista in particolare che vorrebbe affrontare in futuro?

La passione è nata 15 anni fa, quando ero studente e ci giocavo con gli amici. Poi ho iniziato a guardare le partite in televisione e mi è piaciuto sempre di più, fino a quando non ho cominciato a giocare online.

È stato impressionante, non avevo mai giocato un torneo live, dunque è stata la prima volta. Ho cercato di non pensare troppo alle telecamere, ma è stata un'emozione enorme, giocare contro i 5 professionisti e riuscire anche a vincere è stato qualcosa di super.

Si è giocato benissimo le sue carte (nel vero senso della parola) aggiudicandosi il torneo " Chase your Dream " organizzato da PokerStars, quello che insieme ad altri quattro fortunati gli ha consentito di giocare contro l'annunciatore UFC Bruce Buffer e altri professionisti del poker e vip come Gerard Piqué, Patrik Antonius, Lex Veldhuis, Chris Moneymaker, Fatima De Melo...

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK