Il tecnico bianconero non sarà in panchina: non ha ricevuto l'ok dallo staff medico.

di Redazione Fox Sports - 30/08/2019 19:47 | aggiornato 30/08/2019 19:56

Non ci sarà, Maurizio Sarri. Domani sera all'Allianz Stadium di Torino, il tecnico dei bianconero non siederà in panchina durante il big match Juventus-Napoli a causa della polmonite da cui sta guarendo. Nella giornata di ieri si era diffuso un cauto ottimismo sulla sua presenza, ma oggi non è arrivato l'ok da parte dello staff medico bianconero.

Così a guidare Cristiano Ronaldo e compagni ci penserà Giovanni Martusciello, proprio come successo nella prima gara di campionato che ha visto la Vecchia Signora vincere 1-0 sul campo del Parma.

Per affrontare il suo passato, Sarri dovrà così attendere la gara di ritorno in programma il 26 gennaio al San Paolo. Sarà un'emozione speciale per lui, perché quell'impianto non potrà mai apparirgli uno stadio come un altro. Anche ora che è l'allenatore della Juventus.