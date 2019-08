Il ct dell'Italia Roberto Mancini ha diramato la lista dei 26 convocati per le sfide contro Armenia (giovedì 5 settembre alle ore 18 allo Stadio Vazgen Sargysan di Yerevan) e Finlandia (domenica 8 settembre alle ore 20.45 al Tampere Stadion di Tampere) valide per le qualificazioni a Euro 2020.

