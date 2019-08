La debuttante Dea pesca un gruppo che lascia buone chance di passare il turno: escluso l'irraggiungibile City di Guardiola, Dinamo Zagabria e Shakhtar Donetsk sono decisamente alla portata dei ragazzi di Gasperini.

Il sorteggio di Montecarlo ha decisamente sorriso all'Atalanta di Gian Piero Gasperini: al debutto assoluto in Champions League, la Dea è stata inserita nel gruppo C insieme al fortissimo e quotatissimo Manchester City di Pep Guardiola, gli ucraini dello Shakhtar Donetsk e i croati della Dinamo Zagabria. Partendo dalla quarta fascia, era oggettivamente difficile chiedere di meglio per una squadra che comunque ha già dimostrato in Italia di non soffrire timori reverenziali di sorta. Sarà così anche in Europa?

Il rispetto nei confronti degli orobici da parte del City lascia intendere che nessuno in fondo si augurava di pescare l'Atalanta in quarta fascia: abituata da anni a lottare contro le big metropolitane - e spesso a superarle - la squadra di Gasperini gioca un calcio frizzante e convincente e si è rinforzata sul mercato aggiungendo nomi come Muriel, Arana, Skrtel e Malinovskiy a una rosa dove l'unico a salutare è stato il centrale difensivo Mancini.

Detto che il City di Guardiola è decisamente di un altro pianeta - ma i due confronti saranno comunque da non perdere per lo spettacolo - sia Shakhtar che Dinamo Zagabria erano forse le squadre più deboli presenti rispettivamente in seconda e terza fascia. Passare il turno si può, centrare gli ottavi alla prima in Champions League non è un miraggio: se sarà capace di bilanciare gli impegni in campionato con quelli europei, e se l'emozione non giocherà brutti scherzi, la debuttante Atalanta può togliersi davvero grandi soddisfazioni.

Quella appena cominciata è la quarta stagione sulla panchina del Manchester City per Pep Guardiola: fino a oggi sono arrivati 7 trofei in Inghilterra ma nessuno in Europa.

Champions League, nel girone dell'Atalanta il City è pronto a dominare

Riconfermatosi campione d'Inghilterra al termine di un interminabile testa a testa con il Liverpool campione d'Europa, capace di vincere tutto in patria nel corso dell'ultima stagione (Premier League, FA Cup, League Cup e Community Shield) in cui sono arrivate 45 vittorie su 61 gare giocate e ben 161 reti realizzate (più di 3,5 a partita di media!) il Manchester City di Pep Guardiola più che una squadra sembra essere un vero e proprio progetto costruito per dominare in Inghilterra e in Europa.

Al di fuori dei confini, però, il piano non si è ancora realizzato nonostante non siano mancati gli investimenti da parte di una dirigenza munifica e che non ha mai messo in dubbio la bravura del suo manager spagnolo. Capaci di imporsi in Inghilterra, risultato comunque non scontato vista l'agguerrita concorrenza, i Citizens sono sempre mancati nel momento della verità in Champions, uscendo agli ottavi nella prima stagione con Guardiola e non andando oltre ai quarti nei due tentativi successivi.

Deciso a cancellare il recente passato e a tornare ad alzare quella coppa che gli sfugge addirittura dal 2011, Guardiola ha perfezionato ulteriormente quello che nelle frequenti giornate di grazia appare come un meccanismo perfetto inserendo in rosa Cancelo, che si gioca il posto di terzino destro con Walker, e lo spagnolo Rodri che invece si è già piazzato nel centro del campo come titolare. Il ritorno di Kevin De Bruyne, fermo da mesi per un brutto infortunio, dovrebbe portare a un'ulteriore salto di qualità.

Impossibile citare una sola stella in una squadra in cui i campioni abbondano: dal portiere Ederson al leader offensivo Sergio Aguero, il City è fornito di campioni che possono fare la differenza in ogni gara e in ogni momento. Un ostacolo praticamente insuperabile, per l'Atalanta così come per le altre del girone, che chiude già adesso ogni discorso relativo al primo posto.

Probabile formazione (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, David Silva; Bernardo Silva, Aguero, Sterling.

Salutato dopo tre stagioni il portoghese Paulo Fonseca, passato alla Roma, lo Shakhtar lo ha sostituito con il connazionale Luis Castro.

Brasiliani d'Ucraina: occhio allo Shakhtar Donetsk

Fondato nel 1936 e denominato inizialmente Stachanovec in omaggio al famoso minatore sovietico Aleksej Stachanov, lo Shakhtar Donetsk è diventato dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica il club di riferimento del calcio ucraino arrivando a superare anche la mitica Dinamo Kiev. Il sorpasso è avvenuto sotto la guida del tecnico rumeno Mircea Lucescu, che dal 2004 al 2016 ha guidato i "minatori" alla vittoria di 8 campionati nazionali e svariate coppe tra cui la Coppa UEFA 2008/2009, primo e fino a oggi unico successo ottenuto dal club al di fuori dei confini nazionali.

Nello stesso periodo è cominciata anche la sempre più radicata presenza nella squadra ucraina di giocatori sudamericani, continuata sotto la gestione di Paulo Fonseca e che al momento vede la presenza nella rosa dello Shakhtar di ben 12 giocatori brasiliani: i due terzini titolari Dodô e Ismaily e l'intero quartetto offensivo del 4-2-3-1, composto da Tetê, Marlos, Taison e Junior Moraes, centravanti 32enne abile nella manovra che da quasi un decennio gioca in Europa e che da marzo scorso è un membro dell'Ucraina del ct Shevchenko.

Salutato Fonseca, trasferitosi alla Roma in estate, il club ha proseguito nel segno della continuità sostituendolo con un altro allenatore portoghese, il 57enne Luis Castro capace di distinguersi alla guida del Vitoria Guimaraes, quinto nella scorsa stagione nella Primeira Liga del Portogallo. Il canovaccio tattico non è cambiato: lo Shakhtar gioca con un 4-2-3-1 dove la ricerca del bel gioco e delle combinazioni offensive tra i brasiliani viene supportato dall'anima ucraina della squadra, la linea mediana composta dagli esperti Stepanenko e Kovalenko e dai centrali Khocholava (georgiano) e Matvijenko, chiamati a proteggere il 35enne Pyatov, portiere anche della Nazionale.

Lo Shakhtar Donetsk è una squadra da prendere assolutamente con le molle e che soprattutto in casa può essere un cliente difficile per chiunque: l'abitudine alla vittoria, la spensieratezza nel gioco dei suoi interpreti sudamericani e la grande esperienza a livello europeo - sarà la 14esima partecipazione dei "minatori" alla Champions League - sono tutti fattori che rendono gli uomini di Luis Castro i rivali più accreditati dell'Atalanta per il secondo posto che vale la qualificazione agli ottavi di finale.

Probabile formazione (4-2-3-1): Pyatov; Dodô, Matvijenko, Khocholava, Ismaily; Stepanenko, Kovalenko; Tetê, Marlos, Taison; Junior Moraes.

Dopo essere cresciuto nella rinomata Cantera del Barcellona, Dani Olmo ha lasciato la Spagna per consacrarsi con la Dinamo Zagabria: una scelta controcorrente che però ha dato i suoi frutti.

Atalanta, nel gruppo C c'è anche la Dinamo Zagabria di Dani Olmo

Crescere in quello che forse è il più rinomato settore giovanile al mondo come quello del Barcellona, imporsi al punto da indossare la fascia di capitano e guadagnarsi l'attenzione di gran parte degli osservatori. Quindi mollare tutto e inseguire la definitiva consacrazione in Croazia, nella Dinamo Zagabria, in un campionato ormai da tempo periferico rispetto al calcio che conta. È stato questo il percorso dell'oggi 21enne Dani Olmo, una scelta decisamente controcorrente che alla fine si è però rivelata decisamente vincente.

Trequartista polivalente e straordinariamente dotato tecnicamente, cresciuto tatticamente in un sistema come quello del Barcellona che non lascia niente al caso, Dani Olmo è oggi una delle stelle più promettenti d'Europa, inserito dalla UEFA nella lista dei 50 giovani da tenere d'occhio nella stagione appena cominciata e ormai pronto, a dispetto di un contratto rinnovato recentemente fino al 2021, a spiccare il volo per giocare in una squadra di vertice. La conferma è arrivata nei recenti Europei Under 21, dove ha trascinato la Spagna alla vittoria segnando 3 gol in 4 partite.

Sarebbe comunque riduttivo ridurre la Dinamo Zagabria esclusivamente al suo gioiello iberico, cercato peraltro nel recente passato anche dal Milan: la squadra guidata attualmente da Nenad Bjelica - ex tecnico dello Spezia in Italia - può contare infatti anche su numerose altre individualità importanti, dal portiere Livakovic al centrocampista 21enne Nikola Moro, dal capitano Ademi, nazionale macedone, a un attacco che oltre a Dani Olmo ha tra le sue stelle anche gli ex "italiani" Orsic, Situm e Petkovic. Degna di nota anche la robusta coppia centrale composta dall'austriaco Dilaver e dal francese Théophile-Catherine.

Dire che la Dinamo Zagabria - 20 titoli nazionali, 13 nelle ultime 14 edizioni - fosse la più debole delle squadre inserite in terza fascia non è azzardato così come non lo è affermare che si tratti di una delle squadre complessivamente più abbordabili in questa edizione della Champions League. Tuttavia gli uomini di Bjelica non devono essere sottovalutati: le idee tattiche, le buone individualità presenti in rosa e il calore del pubblico che riempie le tribune dello stadio Maksimir potrebbero giocare brutti scherzi e rosicchiare punti importanti nella corsa agli ottavi.

Probabile formazione (4-2-3-1): Livakovic; Stojanovic, Dilaver, Théophile-Catherine, Leovac; Ademi, Moro; Hajrovic, Dani Olmo, Orsic; Petkovic.