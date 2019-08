La punta del Lille comanda il gruppo delle nuove proposte che vedremo impegnate nella fase a gruppi della massima competizione continentale.

La prima tappa della stagione calcistica ha preso finalmente forma: nel suggestivo scenario del Grimaldi Forum di Montecarlo sono stati sorteggiati i gironi della prossima Champions League, l'edizione che avrà il compito di incoronare una sola squadra nella finalissima che si giocherà all'Ataturk Stadium di Istanbul. Il Liverpool saprà ripetersi o ci sarà un nuovo campione? Difficile dirlo oggi, perché di squadre competitive al via ce ne sono davvero parecchie. Come ogni anno, la massima competizione continentale sarà un'occasione per seguire da vicino tutto il meglio che il calcio giovanile ha da offrire a livello di talento.

Per esempio, la Juventus di Maurizio Sarri sarà subito chiamata a confrontarsi con i due classe 1999 più impattanti del momento: il primo ovviamente è Joao Felix, stellina dell'Atletico Madrid pagata in estate 122 milioni di euro, una manciata in più rispetto alla cifra investita dal Barcellona per strappare Neymar ai Colchoneros. Il campioncino lusitano ha già fatto vedere di che pasta è fatto durante la scorsa Europa League e, il suo approdo a Madrid, ha tutte le sembianze di un vero e proprio passaggio di consegne con il fenomeno francese. Poi c'è Kai Havertz, trequartista e luce del Bayer Leverkusen.

La dirigenza tedesca ha fatto di tutto per trattenerlo ancora un anno, facendo leva sul ritorno in Champions League. Le Asprine, che la scorsa stagione avevano cominciato malissimo in Bundesliga, sono rinate da quando in panchina è arrivato Peter Bosz, che ha saputo ritagliare attorno allo stesso Havertz un contesto efficace, capace di esaltarne le qualità. Anche Inter, Atalanta e Napoli si troveranno di fronte a diversi ragazzi già entrati nel gotha del calcio europeo, basti pensare ai vari Frenkie de Jong, Arthur, Dani Olmo, Trent Alexander-Arnold e Jadon Sancho, tutti profili che ormai abbiamo imparato a conoscere a memoria.

Lo zambiano Patson Daka, stella del Salisburgo: la punta classe 1998 sarà l'osservato speciale nel girone del Napoli

Champions League, Napoli: occhio a Patson Daka, la nuova stella del Salisburgo

Anno di nascita: 1998

Club: RB Salisburg

Ruolo: attaccante

Scadenza contratto: 30/05/2022

Patson Daka è uno dei pericoli dai quali dovrà guardarsi il Napoli. Stella del Salisburgo, l'attaccante zambiano si è messo in mostra nella Coppa d'Africa under 20 del 2017, quando ha condotto i Chipolopolo alla vittoria grazie alle sue reti. Nel frattempo ha portato avanti la sua traiettoria col club austriaco, al quale è approdato due anni fa per essere poi dirottato al Liefering, la società satellite della multinazionale che milita nella seconda divisione austriaca. Durante la scorsa stagione si è ritagliato un discreto spazio, totalizzando 26 presenze condite da 6 gol.

Poco, è vero, e infatti in questo fondamentale deve ancora sgrezzarsi. Probabilmente, vista la partenza di Dabbur verso Siviglia, quest'anno avrà più spazio e, con 2 gol nelle prime 4 partite di Bundesliga, ha già messo in chiaro le proprie intenzioni. Il talento di Chingola distribuisce potenza e rapidità su un fisico di 185 centimetri, forgiato nei difficili campetti di Lusaka e modellato nel tostissimo calcio austriaco. Destro naturale, si muove principalmente come punta centrale al fianco di un numero 9 più possente come Haland, componendo col norvegese un coppia abbastanza completa dal punto di vista delle caratteristiche.

Krepin Diatta

Anno di nascita: 1999

Club: Bruges

Ruolo: esterno sinistro

Scadenza di contratto: 30/06/2024

Diatta è uno dei giocatori più interessanti del Bruges, nonché uno tra i talenti più cristallini prodotti di recente dal sempre generoso calcio africano. Nella scorsa Coppa d'Africa lo abbiamo visto arare la fascia con la maglia del Senegal addosso, durante una competizione nella quale si è messo in mostra anche per alcune giocate di grandissimo livello. Sempre in coppa ha anche trovato il suo primo gol con i Leoni del Teranga. Classe 1999, questo esterno offensivo è arrivato in Belgio per 2 milioni di euro, strappato ai norvegesi del Sarpsborg.

Ci ha messo veramente poco a ritagliarsi uno spazio da protagonista: la sua duttilità ha permesso a Philippe Clement di utilizzarlo in più posizioni, sfruttandolo da interno sinistro di centrocampo o da seconda punta. Purtroppo il feeling con il gol per il momento non è ancora molto sviluppato: la scorsa stagione, pur avendo giocando spesso dal primo minuto, ha segnato solo 2 gol. La Champions League rappresenta un'ottima vetrina per mettersi in mostra, in attesa di spiccare il volo verso un campionato meno formativo e più competitivo.

Nikola Moro

Anno di nascita: 1998

Club: Dinamo Zagabria

Ruolo: centrocampista centrale

Scadenza di contratto: 30/06/2023

Dici Dinamo Zagabria, pensi Dani Olmo. In effetti il talento spagnolo ha un po' monopolizzato a livello di attenzione i riflettori che ormai da anni sono perennemente puntati sullo stadio Maksimir. Il canterano del Barça piace a mezza Europa, ma alle sue spalle stanno crescendo altri due centrocampisti da tenere d'occhio. Il primo è Lovro Majer, il secondo Nikola Moro: classe 1998, quest'ultimo è cresciuto nel floridissimo vivaio della Dinamo ed è esploso relativamente presto, basti pensare che ha esordito in prima squadra a 17 anni.

Moro è principalmente collocabile nel ruolo di mediano, un centrocampista difensivo molto bravo a tagliare e cucire il gioco. Riesce, con le sue geometrie, a essere uno dei cervelli della squadra, un giocatore al quale spesso i compagni si affidano per impostare l'azione. L'Atalanta avrà l'occasione di osservarlo molto da vicino e, perché no, di farci un pensierino anche in chiave mercato. Destro naturale, può agire come vertice basso di un rombo o in una mediana a due senza particolari problemi. Poco meno di un anno fa ha rinnovato fino al 2023.

Victor Osimhen

Anno di nascita: 1998

Club: LOSC Lille

Ruolo: attaccante

Scadenza di contratto: 30/06/2024

Il Lille, per molti, rappresentava lo spauracchio nella quarta fascia di sorteggio. In effetti i francesi, nonostante alcune cessioni dolorose, hanno una delle squadre più hipster dell'intera competizione. Merito, anche, di Victor Osimhen, arrivato nel nord della Francia per sostituire il milanista Rafael Leao e ritrovatosi, suo malgrado, a fare pure le veci di Nicolas Pepe. Attaccante nigeriano di 20 anni, Osimhen è salito alle cronache con la maglia della Nigeria under 20 - con la quale ha disputato un grande mondiale nel 2017 - e poi si è consacrato lo scorso anno in Belgio, allo Sporting Charleroi.

In questo primo scorcio di Ligue 1 ha battuto un record particolare, segnando 4 gol con gli unici 4 tiri in porta effettuati nelle prime tre partite. Punta centrale fisicamente straripante, Osimhen è stato pagato 12 milioni di euro al club belga, che precedentemente lo aveva strappato a un quarto della cifra al Wolfsburg. Destro, ama partire in zona centrale ma spesso lo si può vedere muoversi in orizzontale verso gli esterni, possiede un ottimo tiro e un discreto colpo di testa. L'impressione, almeno vedendolo in campo, è che questo ragazzo non ci metterà molto a diventare la prossima plusvalenza del Lille

Joao Filipe "Jota"

Anno di nascita: 1999

Club: Benfica

Ruolo: esterno sinistro/seconda punta

Scadenza di contratto: 30/06/2022

Adesso che Joao Felix se n'è andato, il Benfica è pronta a esporre un nuovo gioiello in vetrina. Jota avevamo imparato a conoscerlo già durante la scorsa stagione, quando - all'esordio in Europa League - aveva ubriacato di dribbling e giocate i malcapitati croati della Dinamo Zagabria. Il talento nato a Lisbona è cresciuto nel vivaio delle Aguias, del quale è entrato a far parte sin da giovanissimo, e di recente è stato inserito in pianta stabile nel gruppo della prima squadra dal tecnico Rui Vitoria. Lo scorso anno Jota ha ripagato la fiducia segnando 8 gol in Liga NOS, mettendosi in mostra come una delle nuove proposte portoghesi a livello di giovani.

Ora che il suo amico (e socio in campo) Joao Felix se n'è andato, Jota deve prendersi definitivamente la copertina. Elemento offensivo dal baricentro basso, gioca molto bene con entrambi i piedi e può ricoprire qualsiasi ruolo del reparto avanzato. Rui Vitoria lo ha utilizzato da punta, esterno e trequartista. Lui, per tutta risposta, ha più volte dichiarato che il ruolo non è importante, conta solo giocare. Ha iniziato molto bene la stagione e probabilmente, questo, sarà l'anno della sua consacrazione definitiva. In tal senso, la Champions League può accellerarne l'ascesa.