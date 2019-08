La Roma prende Smalling e pensa a Mateus Vital del Corinthians; mentre cede Defrel al Sassuolo e Olsen al Cagliari che prende pure Simeone. Fiorentina al lavoro per Tonali.

di MarcoValerio Bava - 30/08/2019 08:54 | aggiornato 30/08/2019 08:59

Mancano poco più di 72 ore e poi il calciomercato chiuderà i battenti. Almeno fino a gennaio quando partirà la corsa alla riparazione. Sono fasi importanti, concitate, con i vari club di Serie A che cercano di piazzare gli ultimi colpi per completare le rose a disposizione dei rispettivi allenatori. Molto attiva la Roma che chiude per Chris Smalling e regala a Fonseca il centrale tanto desiderato. Il centrale, classe '89, arriva dal Manchester United in prestito oneroso (3 milioni) e senza alcun diritto di riscatto. Rimarrà quindi in giallorosso per un anno prima di tornare a Old Trafford.

Petrachi però non si ferma e prova a strappare al Corinthians il 21 enne Mateus Vital. Trequartista, esterno offensivo, viene considerato uno dei migliori talenti del Timão. Non solo acquisti. Però. La Roma deve anche sfoltire e in questo senso arrivano in aiuto Cagliari e Sassuolo.

I sardi hanno definito l'acquisto di Robin Olsen che approda alla corte di Maran in prestito secco e con ingaggio pagato per la gran parte dai rossoblu. Mentre gli emiliani hanno strappato il sì di Defrel che torna così in neroverde dopo due anni: prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni. Queste le cifre dell'operazione. E proprio il Cagliari era uno dei club più forti sull'attaccante francese. Una volta capito però che il Sassuolo aveva messo la freccia, Carli e Giulini hanno virato con forza su Giovanni Simeone chiudendo con la Fiorentina per una cifra vicina ai 16 milioni. Nel contratto di cinque anni che il Cholito firmerà sarà presente anche una clausola rescissoria dal valore di 30 milioni di euro.

Ma non finisce qui. O meglio. Finisce una telenovela che negli ultimi giorni aveva animato il mercato in uscita del Milan. Protagonista Diego Laxalt che, chiuso da Theo Hernandez e Rodriguez, era ormai in lista di sbarco a Milanello. Prima ci aveva provato l'Atalanta, senza però riuscire a convincere l'ex Genoa, poi ecco il Torino che alla fine, quando la trattativa sembrava sul punto di arenarsi, è riuscito a persuadere Laxalt e chiudere un importante colpo di mercato. I rossoneri hanno accettato un prestito oneroso da 500 mila euro, con diritto di riscatto fissato a 11,5 milioni.

Il Sassuolo, oltre a Defrel, piazza un colpo anche in difesa regalando a De Zerbi un centrale d'esperienza come Vlad Chiriches. Dopo giorni di colloqui tra le parti, l'intesa è stata trovata sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni più bonus. Napoli che prova a cedere anche Hysaj: trattativa calda con il Valencia che ha già l'accordo con il giocatore, ma non ancora quello con il club partenopeo.

La Fiorentina, dopo aver ceduto Simeone, prova a chiudere gli ultimi colpi in entrata. Martin Caceres sarà a Firenze in queste ore per apporre la propria firma sul contratto annuale con i viola, mentre prosegue la trattativa per Rodrigo De Paul anche se resta distanza tra la domanda dell'Udinese (35 milioni) e l'offerta del club gigliato (30 milioni). Occhio anche a Raphinha dello Sporting e Pedro della Fluminense. Ma soprattutto a Sandro Tonali: nella serata di giovedì sono stati avviati i colloqui tra Pradè e l'agente del mediano del Brescia. Una pista da seguire per il futuro. Per adesso Cellino ha dichiarato incedibile il proprio talento.