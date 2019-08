I francesi sono pronti a incassare 130-150 milioni nell'affare O'Ney. L'obiettivo è la Joya, ma piacciono anche Matuidi ed Emre Can. Possibile affondo su Eriksen.

di Francesco Maria Bizzarri - 30/08/2019 11:57 | aggiornato 30/08/2019 12:02

Le casse dello sceicco sono pronte a riempirsi di denaro. Che farà il PSG dopo la cessione di Neymar al Barcellona? Il brasiliano, dopo due anni, ritorna in Spagna. Affare da 130-150 milioni cash più Rakitic, Todibo e (forse) Dembelé. Soldi freschi da utilizzare subito per un colpo che faccia entusiasmare la piazza.

Un nome su tutti: Paulo Dybala della Juventus. I contatti tra Leonardo e Paratici nelle ultime ore sono ripresi. Al ds brasiliano piace il numero 10 bianconero da tempo, ora l’affare potrebbe davvero decollare. Ma non è il solo giocatore in lista: i due dirigenti hanno parlato anche di Matuidi ed Emre Can. E in Inghilterra piace invece Eriksen del Tottenham.

Il calciomercato chiude il 2 settembre, ma qualche colpo grosso dovrà essere fatto. L’effetto Neymar si abbatterà anche sul nostro campionato. Dybala via dalla Serie A, pronto a diventare re di Francia alla corte del PSG di Tuchel.

Bisogna fare in fretta: salutare Neymar, incassare i soldi e virare su un altro giocatore di classe. Quasi tutti fatto per il passaggio del brasiliano al Barcellona: a Parigi sono pronti ad accogliere una cifra tra i 130 e i 150 milioni di euro più Rakitic, Todibo e Dembelé. Se il francesino campione del mondo si dovesse opporre definitivamente, potrebbe entrare in gioco un altro nome della rosa catalana. Insomma, l’affare si fa. E oltre alle contropartite tecniche ci sono anche i soldi per centrare almeno un altro grande colpo. Il ds Leonardo è pronto a sferrare l’attacco decisivo per Paulo Dybala, che alla Juventus ha perso qualche posizione restando comunque un giocatore importantissimo. Nei giorni scorsi, quando si parlava con insistenza della sua cessione (anche il Manchester United era sulle sue tracce), l’entourage aveva aperto ad una possibile destinazione francese. Ma con un nuovo contratto milionario: non sotto i 10 milioni di euro a stagione. Non un problema per il ricco club di Parigi. Con la cessione di Neymar, ecco che si apriranno le trattative.

Le altre idee

Ma la Joya non è il solo nome. Leonardo vuole rinforzare tutta la rosa, ecco perché ha chiesto informazioni anche su Emre Can. Il tedesco, preso la scorsa estate a parametro zero, ha una valutazione intorno ai 35 milioni di euro. Sarri non lo considera un titolarissimo, può essere venduto. Così come Matuidi, che ritornerebbe al PSG in onore di quei 6 anni fantastici trascorsi all’ombra della Tour Eiffel prima dell’arrivo in Italia.

E c’è un altro nome per il centrocampo: Christian Eriksen. Il giocatore fa gola perché in scadenza di contratto a giugno 2020. Il rinnovo con il Tottenham è lontano, il danese ha voglia di cambiare aria. Il PSG può essere l’occasione giusta già ora. Gli Spurs chiedono 50 milioni di euro per il suo cartellino, non una cifra bassissima considerando che tra pochi mesi sarà libero di firmare gratis per qualsiasi altra squadra.