L'attaccante nordcoreano classe 1998 lascia il Cagliari e vola alla Juve: costerà 5 milioni di euro.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 30/08/2019 13:20 | aggiornato 30/08/2019 13:25

Mentre il futuro di Paulo Dybala continua a tenere banco, con il PSG pronto ad affondare il colpo e a prenderlo per sostituire Neymar, in casa Juventus si registra un movimento in entrata. I bianconeri hanno infatti preso Kwang-Song Han, attaccante nordcoreano classe 1998 in forza al Cagliari.

Il giocatore, in questi minuti in partenza per Torino, dovrebbe costare circa 5 milioni di euro e con ogni pronbabilità andrà a rinforzare la formazione dell'Under 23 juventina, senza escludere a priori una promozione nella squadra di Maurizio Sarri.

Nell'ultima stagione il 21enne di Pyongyang ha collezionato, tra Perugia e Cagliari, 54 presenze, 13 gol e 6 assist. Un bottino niente male che spera di migliorare tra le fila della Vecchia Signora.