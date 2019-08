L'attaccante dei sardi resterà fuori un mese a causa di una distorsione al ginocchio sinistro.

di Redazione Fox Sports - 30/08/2019 12:55 | aggiornato 30/08/2019 12:59

Brutte notizie per Rolando Maran. Il tecnico del Cagliari dovrà infatti fare a meno di Leonardo Pavoletti per i prossimi 30 giorni. L'attaccante dei sardi si è procurato una distorsione al ginocchio sinistro nel match perso 1-0 contro il Brescia valido per la prima giornata di Serie A.

Un'assenza pesantissima, quella dell'ex Napoli, ma Maran può consolarsi con l'arrivo dalla Fiorentina di Giovanni Simeone che è stato preso dai rossoblù in prestito a 3 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 12 (più 1 di bonus).

Molto probabilmente il Cholito sarà lanciato subito dal 1' nella difficilissima sfida contro l'Inter di Antonio Conte, in programma domenica 1° settembre alla Sardegna Arena alle 20.45. Sarà l'occasione per l'argentino di mettersi subito in mostra e scalare le gerarchie.