L'arbitro Turpin è stato costretto a interrompere la partita dopo che i tifosi di casa hanno esposto striscioni e intonati cori omofobi.

Una serata da dimenticare. L'arbitro Clement Turpin è stato costretto a interrompere Nizza-Marsiglia (finita 2-1 per l'OM), gara valida per la terza giornata di Ligue 1, al minuto 28. Il motivo? I tifosi di casa (gli ultras della Populaire Sud, settore più caldo della tifoseria rossonera) hanno esposto due striscioni e intonato cori di carattere omofobo.

Gli annunci dello speaker non sono serviti a nulla, così Turpin ha sospeso il match per circa 10' e ha mandato le squadre negli spogliatoi. Il giocatore del Nizza Wylan Cyprien ha dichiarato a Canal Plus:

Sono contro tutte le discriminazioni, ma interromperemo tutte le partite ogni volta che degli idioti agiranno così?

Così invece l'allenatore del Marsiglia Villas-Boas:

Non voglio dire niente contro la gente e i tifosi del Nizza, ma questa è stata un'azione contro lo sport e contro la società. L'arbitro ha preso la giusta decisione sullo striscione facendolo rimuovere

Ha parlato anche Vieira, allenatore del Nizza: