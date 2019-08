Ci mancherai moltissimo ma cercheremo di ricordarti ogni giorno nella speranza di incontrarci ancora. Guiderai la nostra famiglia come una stella, riposa in pace.

Nostra figlia Xana si è spenta stasera a soli 9 anni dopo aver lottato per 5 meso contro un tumore osseo. Vogliamo ringraziare chiunque ci abbia dimostrato affetto e comprensione in questo periodo.

